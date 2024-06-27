Американскую собаку задержали на границе в Псковской области
Американский кокер-спаниель, которого перевозили из Финляндии в Ленинградскую область, не смог пересечь госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На границе в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль собаки.
В ходе проверки сотрудник установил, что в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.
Ввоз домашнего животного запретили, оформили акт о возврате.
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