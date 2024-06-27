Американскую собаку задержали на границе в Псковской области

16:16, 27 июня 2024, ПАИ

Американский кокер-спаниель, которого перевозили из Финляндии в Ленинградскую область, не смог пересечь госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На границе в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль собаки.

В ходе проверки сотрудник установил, что в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз домашнего животного запретили, оформили акт о возврате.