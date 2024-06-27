Двое мужчин ограбили жительницу Острова

16:45, 27 июня 2024, ПАИ

Двое злоумышленников пробрались в дом к жительнице Острова и ограбили её, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 26 июня в дом на улице Заречной в Острове проникли двое мужчин. Из-за шума хозяйка проснулась, а злоумышленники открыто украли у неё сумку, в которой были документы и более 70 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Злоумышленниками оказались ранее судимые 23-летний и 18-летний жители Острова. Один из них находится в розыске.

Полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 «Грабёж» УК РФ. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Ведётся следствие.