Мужчина в Пыталовском районе предстанет перед судом за попытку дачи взятки таможеннику

17:43, 27 июня 2024, ПАИ

Мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику таможни, предстанет перед судом в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 23 мая мужчина во время прохождения контроля в международном автомобильном пункте пропуска пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся в документации несоответствия. Сотрудник ведомства, в свою очередь, отказался от взятки, а мужчина был задержан.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения, подчеркнули в СУ СК.