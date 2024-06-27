Почти десять миллионов рублей похитили мошенники у псковички

17:39, 27 июня 2024, ПАИ

Почти десять миллионов рублей потеряла псковичка из-за уловок мошенников, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 15 мая по 6 июня текущего года неизвестный связался с жительницей Пскова через один из мессенджеров. Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник вошёл в доверие к псковичке и убедил её перечислить 9,9 млн рублей на безопасный счёт, похитив таким образом её деньги.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.