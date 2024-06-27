Деревянные фигурки барашков разрисовали гости детской локации эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове

19:05, 27 июня 2024, ПАИ

Дети раскрасили деревянные фигурки барашков на площадке «Кавказ» эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове сегодня, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Какие активности проводятся на этой площадке, ранее рассказала куратор детской локации Александра Терехина в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».