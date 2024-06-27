Деревянные фигурки барашков разрисовали гости детской локации эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове
Дети раскрасили деревянные фигурки барашков на площадке «Кавказ» эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове сегодня, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Какие активности проводятся на этой площадке, ранее рассказала куратор детской локации Александра Терехина в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».
Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России
Под контролем управления Россельхознадзора из Псковской области на экспорт в Эстонию отправлено 12 партий рыбы
Ректор ПсковГУ представила модель единого научно-образовательного пространства Союзного государства