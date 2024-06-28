Подсчитаны затраты на наряд для школьного выпускного
Наряд на выпускной обходится для девушки в этом году в среднем в 11 тыс. рублей, а для юноши — в 10 тыс. рублей, подсчитали эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Об этом пишут «Известия».
Продажи вечерних платьев в июне этого года выросли на 7% относительно прошлого года, мужских костюмов — на 5%. Средний чек в этих категориях подрос на 10-12%. На покупку платья и туфель для выпускницы в июне этого года тратили в среднем 11 тыс. рублей. Еще в 1,5 тыс. рублей в среднем обходятся услуги салона красоты.
«Заметно подрос спрос на услуги ателье, салонов красоты, а также на атрибутику для торжеств, такую как цветы, шары, как результат более праздничного подхода к выпускным мероприятиям, в отличие от сдержанного тона прошлых двух лет», — отметили эксперты.
Мамы выпускниц готовы потратить на праздничный образ 20 тыс. рублей, а папы — 30 тыс. рублей. На подготовку к выпускному вечеру в целом родители потратят в среднем 33 тыс. рублей.
Выпускные в большинстве российских школ пройдут 28-29 июня.
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