Мошенники обманным путём получили доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги»

09:00, 28 июня 2024, ПАИ

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний и других организаций обманным путём получили доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове, Великих Луках, Великолукском, Псковском и Себежском районах восьми пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и Пенсионного фонда. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсии мошенники получили доступ к личным кабинетам граждан и заблокировали их учетные записи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.