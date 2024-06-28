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Жительница Локнянского района отправится в колонию за долг по алиментам

Жительница Локнянского муниципального округа отправится в колонию за неуплату средств на содержание ребенка, сообщили ПАИ в прокуратуре маниципалитета.

Жительница Локнянского района отправится в колонию за долг по алиментам. Фото: ПАИ

Установлено, что 36-летняя мать, лишенная родительских прав, с 2022 года должна была ежемесячно платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако с сентября 2023 по январь 2024 года она алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи ребенку не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала. Задолженность по алиментам составила более 300 тысяч рублей.

При этом женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, а также была судимой за аналогичное преступление и является трудоспособной.

Жительницу Локнянского района признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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