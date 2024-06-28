Ярмарка трудоустройства пройдёт сегодня в Пскове и Великих Луках

09:43, 28 июня 2024, ПАИ

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках сегодня, 28 июня.

Всего будет представлено семь площадок для жителей региона всех возрастов.

В «Лектории» в рамках проекта «ГосСтарт» пройдёт открытый диалог, спикерами которого станут глава Пскова Борис Елкин и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Кроме того, специалист HeadHunter прочитает лекцию на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове. Полную программу мероприятия можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Ярмарки начинают работу в 10:00 на двух площадках региона: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.