Семь секторов ждёт посетителей Всероссийской ярмарки «Работа Россия. Время возможностей» в Пскове
Семь секторов ждёт посетителей Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей» в Пскове 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.
Первый сектор - сектор кадрового центра «Работа России» и Молодежного кадрового центра Псковской области. Тут посетителей ждут консультации по трудоустройству, профориентационные тестирования и даже настольные игры.
Сектор «Моя карьера» - сердце ярмарки, зона представления работодателей региона с возможностью пройти экспресс-собеседования и найти работу мечты.
Сектор правительства Псковской области. Этот работодатель познакомит с работой на государственной службе, а также оценит профессиональные качества всех посетителей сектора.
Сектор «Мое образование». Здесь участники познакомятся с образовательными организациями Псковской области, а также смогут посетить уникальные лекции.
Сектор «Молодежь. Возможности». Здесь молодежные организации Псковской области презентуют возможности для молодежи региона в области молодежной политики и трудоустройства.
Сектор «Мои знания». Здесь будут читать лекции.
Сектор досуга. Здесь можно будет отдохнуть под сет диджея и поиграть в настольные игры.
Подробнее здесь.
Вера Емельянова представила опыт Псковской области по переселению соотечественников из-за рубежа