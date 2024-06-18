Семь секторов ждёт посетителей Всероссийской ярмарки «Работа Россия. Время возможностей» в Пскове

12:37, 18 июня 2024, ПАИ

Семь секторов ждёт посетителей Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей» в Пскове 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

Первый сектор - сектор кадрового центра «Работа России» и Молодежного кадрового центра Псковской области. Тут посетителей ждут консультации по трудоустройству, профориентационные тестирования и даже настольные игры.

Сектор «Моя карьера» - сердце ярмарки, зона представления работодателей региона с возможностью пройти экспресс-собеседования и найти работу мечты.

Сектор правительства Псковской области. Этот работодатель познакомит с работой на государственной службе, а также оценит профессиональные качества всех посетителей сектора.

Сектор «Мое образование». Здесь участники познакомятся с образовательными организациями Псковской области, а также смогут посетить уникальные лекции.

Сектор «Молодежь. Возможности». Здесь молодежные организации Псковской области презентуют возможности для молодежи региона в области молодежной политики и трудоустройства.



Сектор «Мои знания». Здесь будут читать лекции.



Сектор досуга. Здесь можно будет отдохнуть под сет диджея и поиграть в настольные игры.

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