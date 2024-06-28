Третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Островском районе

10:29, 28 июня 2024, ПАИ

Открытое первенство Островского района, а также третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдут на базе «Юность» 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены разыграют награды в девяти категориях на дистанциях в один, три, пять и десять километров.

Победителей и призёров в каждой возрастной группе определят по лучшему техническому результату и наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 5 июля.

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