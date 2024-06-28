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Общество

Перспективы развития инновационной медицины обсудил Игорь Дитрих с коллегами на форуме в Белоруссии

Вице-спикер Игорь Дитрих принял участие в работе секции «Инновационная медицина и фармация в Союзном государстве: приоритетные направления и перспективы развития» в рамках ХІ Форума регионов Беларуси и России, который проходит 27-28 июня в Белоруссии с участием российских и белорусских делегаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

На встрече специалисты двух стран презентовали научные и практические разработки в сфере инновационной медицины и фармакологии.

«Мы услышали 20 научных докладов, посвящённых достижениям современной медицины, внедрению новых технологий и новых лекарств. Были представлены очень серьёзные разработки, которые служат практической медицине и расширению высокотехнологичной медицинской помощи», - прокомментировал итоги встречи с белорусскими коллегами Игорь Дитрих.

По словам вице-спикера, межрегиональное сотрудничество в сфере здравоохранения развивается очень активно – идёт обмен опытом, технологиями, специалистами, реализуются совместные образовательные проекты.

«Наше Союзное государство уделяет много внимание развитию медицины и фармакологии. Видно, что в содружестве у нас много получается. Перспектив российско-белорусского партнёрства в сфере медицины тоже ещё очень много, в том числе для Псковской области, тем более что мы ближайшие соседи», - подытожил Игорь Дитрих.

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