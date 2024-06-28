Два ребёнка попали в Псковскую инфекционную больницу с клещевым энцефалитом и боррелиозом
Два ребёнка попали в Псковскую инфекционную больницу с клещевым энцефалитом и боррелиозом на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Всего в больницу с укусами клещей обратился 91 пскович. В 27 случаях клещи оказались носителями инфекций. Речь о клещевом энцефалите (один случай), боррелиозе (22 случая), эрлихиозе (три случая) и анаплазмозе (один случай)
Что делать, если вас укусил клещ, смотрите в нашей специальной инфографике.
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