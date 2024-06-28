Два ребёнка попали в Псковскую инфекционную больницу с клещевым энцефалитом и боррелиозом

12:11, 28 июня 2024, ПАИ

Два ребёнка попали в Псковскую инфекционную больницу с клещевым энцефалитом и боррелиозом на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Всего в больницу с укусами клещей обратился 91 пскович. В 27 случаях клещи оказались носителями инфекций. Речь о клещевом энцефалите (один случай), боррелиозе (22 случая), эрлихиозе (три случая) и анаплазмозе (один случай)



Что делать, если вас укусил клещ, смотрите в нашей специальной инфографике.