Клещ, давай, до свидания, или Как вести себя с этими неприятными обитателями леса

12:03, 01 мая 2024, ПАИ

В последние дни заметно потеплело, и число горожан, рванувших на дачи, в лес на шашлыки, заметно увеличилась.

И конечно, там их уже ждут они.

Как вести себя при встрече с клещами – в наших картинках.

Обязательно посмотрите и передайте другим!