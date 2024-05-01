Клещ, давай, до свидания, или Как вести себя с этими неприятными обитателями леса
В последние дни заметно потеплело, и число горожан, рванувших на дачи, в лес на шашлыки, заметно увеличилась.
И конечно, там их уже ждут они.
Как вести себя при встрече с клещами – в наших картинках.
Обязательно посмотрите и передайте другим!
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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