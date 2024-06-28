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Спорт

Физкультурник из Опочки поборется на руках с псковским мастером спорта

Турнир по армрестлингу «Опочецкая крепость» пройдёт 13 июля, сообщается в группе «Опочецкий футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Физкультурник из Опочки поборется на руках с псковским мастером спорта. Фото: группа «Опочецкий футбол» в соцсети «ВКонтакте»

Главным событием мероприятия станет противостояние физкультурника из Опочки Константина Баранова и псковского мастера спорта по армрестлингу Сергея Семёнова. Атлеты проведут шесть раундов на правой руке. Поединок начнётся в 16:00.

Сразу после боя стартует основная сетка турнира «Опочецкая крепость», в котором примут участие все желающие спортсмены. Победителей и призёров соревнований определят по сумме результатов на правой и левой руках.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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