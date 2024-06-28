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Общество

Сократить срок аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель предлагают в России

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель – профильные депутаты Госдумы предложили сократить этот срок на три недели. Эти и другие инициативы в данной сфере содержатся в рекомендациях комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает «Российская газета».

Предложение о проработке вопроса адресовано Минздраву. Рекомендации составлены по итогам круглого стола в Госдуме.

Наряду с сокращением срока для аборта до 9 недель депутаты заявили о необходимости усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности – во избежание самостоятельных попыток прерывания беременности, что может быть опасным. Кроме того, рекомендовано усилить информационную работу по профилактике абортов. Аргументируя необходимость мер, авторы рекомендации напомнили о задаче по повышению рождаемости.

По социальным показаниям аборт может проводиться при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины – независимо от срока. Социальными показаниями могут быть судебное лишение или ограничение родительских прав, беременность в результате изнасилования, пребывание женщины в местах лишения свободы.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года в России будут действовать новые клинические рекомендации для медицинского аборта. Уточняется, что до 12-й недели процедуру проведут по «настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». Врачам рекомендуют при УЗИ плода демонстрировать женщинам его изображение и сердцебиение.

Между тем парламентарии подготовили законопроект, дающий права человека еще до момента рождения, документ провозглашает, что плод является живым человеком. Внесение проекта ранее анонсировал вице-спикер Думы Петр Толстой.

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