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Борис Елкин и Иван Белугин пообщались с молодыми псковичами

Диалог-встреча с главой Пскова Борисом Елкиным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным прошла на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове в пятницу, 28 июня, передает корреспондент ПАИ.

Борис Елкин и Иван Белугин пообщались с молодыми псковичами. Фото здесь и далее: ПАИ

Вначале руководители муниципалитетов рассказали о том, как пришли работать на свои должности. «Путь был достаточно необычный и, думаю, быстрый в части карьерного роста. Первый раз руководителем я стал в 24 года. Конечно, груз ответственности был, но его нужно научиться нести и стойко держать. Сам я родился и жил в Санкт-Петербурге, а потом переехал в Псков», – сказал Борис Елкин.

Карьерный путь главы города начинался со студенческих времен. «На государственную службу, можно сказать, я попал по воле случая – пошёл тогда в дорожную отрасль по своему первому высшему образованию», – отметил Борис Елкин.

Иван Белугин, в свою очередь, рассказал, что в прошлом году стал самым молодым главой в регионе. Работу на муниципальной службе он выбрал целенаправленно, а начал свой путь в комитете по социальной защите Псковской области.

«А моей мечтой всегда было работать во внутриполитическом блоке», – поделился глава Локнянского округа.

При этом в муниципальной службе очень важно построить команду, которая будет работать как слаженный механизм, подчеркнул он. «Я считаю, что глава муниципального округа должен обладать уровнем экспертности во многих сферах деятельности. В любом случае он должен понимать, что и как происходит. Я считаю, что в принципе для каждого человека нужно иметь два-три направления, в которых он должен хорошо разбираться», – обратил внимание Иван Белугин.

Глава Пскова Борис Елкин согласился с Иваном Белугиным и подчеркнул, что в команде важно иметь хороших специалистов, которым можно довериться.

«Собрать стойкую команду тяжело и трудоёмко, но это одна из задач грамотного руководителя. Очень многие совершают ошибку и замыкают все основные вопросы и проблемы на руководителе – это проблема. Конечно, он должен быть в курсе всего, но нужно сделать так, чтобы механизм работал самостоятельно под грамотным управлением», – заключил он.

Кроме того, глава Пскова и глава Локнянского муниципального округа ответили на вопросы о том, что помогает им справляться со стрессом на работе, что мотивирует развиваться и работать дальше, а также о том, каково занимать руководящую должность в молодом возрасте.

Добавим, что встреча прошла в рамках проекта «ГосСтарт».

Ярмарки начали работу в 10:00 на двух площадках региона: в Пскове события ярмарки развернулись в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.

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