От вакансий до метавселенной: чем Сбер удивлял гостей Всероссийской ярмарки вакансий в Псковской области

15:30, 28 июня 2024, ПАИ

Ярмарки вакансий выходят на новый уровень. Это больше не унылые встречи со скучающими работодателями за столами, а целый квест, в ходе которого можно не только научиться составлять резюме, узнать все о понравившейся вакансии и пройти экспресс-собеседование, но и познакомиться с новыми технологиями, которые значительно облегчают жизнь и экономят время.

Ключевое событие

Второй год подряд Псковская область участвует в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». В пятницу, 28 июня, на семи крупных площадках в Пскове и Великих Луках развернулись интерактивные лекториумы, мастер-классы, консультации и квизы.

Свои площадки на ярмарке выставило правительство Псковской области, кадровый центр «Работа России», псковский областной Молодежный кадровый центр, федеральный партнер HeadHunter и другие крупные предприятия.

В этом году по количеству работодателей ярмарка превзошла прошлогоднее мероприятие – порядка 130 компаний представили свои вакансии. Это крупные ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, финансовые организации, органы власти. Среди крупнейших участников – Сбер.

Высокотехнологичный Сбер

Активности от банка в секторе «Досуг» – а это метавселенная и VR-очки – пользовались особой популярностью среди посетителей, которые с интересом изучали новые и эффективные технологии, представленные Сбером. Ведь задача банка не просто выступить в роли работодателя, а стать доверенным помощником и навигатором для человека в меняющемся мире.

Метавселенная – это площадка для знакомства с технологичными и человекоцентричными продуктами Сбера через активности, развлечения и игровые механики. Как метавселенная работает могли посмотреть гости ярмарки. При входе в постоянно действующее виртуальное пространство они выбирали ник и подходящий аватар, а потом начинались активности. Можно было пообщаться между собой в чате и голосом, погулять по галерее с картинами, сгенерированными в Kandinsky сотрудниками Сбера, пройти квиз на тему технологий и профессий будущего, поболтать с нейросетевой моделью Сбера GigaChat и даже попрыгать по колонкам SberBoom.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров





























Все желающие могли потренировать навык публичных выступлений с VR-симулятором. В тренажере СберУниверситета воссоздан большой конференц-зал. В нем сидят аватары, которые совершенно по-разному реагируют на выступление спикера – теоретически могут и освистать. В симуляции все как в жизни: во время презентации звонит не к месту чей-то телефон. Если выбрать режим тренировки, то система будет подсказывать, как правильно повести себя в той или иной ситуации. В режиме практики подсказок нет, человек полагается исключительно на свой опыт.

По прохождении испытания каждый участник получил анализ своего выступления. При желании его можно было направить на свою электронную почту, чем многие и воспользовались.

Симулятор, уверяют сотрудники СберУниверситета, здорово помогает тем, кто еще не привык выступать перед большими аудиториями и хочет получить такой опыт. Ведь тот, кто примерил на себя разные ситуации, чувствует себя увереннее и ему под силу справиться с любым выступлением. Тренажер используется в очной программе обучения СберУниверситета «Презентация: публичные выступления».

Еще один проект Сбера, представленный на ярмарке, VR-очки, тренирующие эмпатию. Надевая такие очки, человек может посмотреть серию видеосюжетов, снятых на камеру 360 градусов. Они погружают в разные жизненные ситуации. На несколько минут гости площадки смогли перевоплотиться в человека с особенностями здоровья в инвалидном кресле или пожилого гражданина с проблемами зрения и слуха. Симуляция позволила им на себе испытать, что чувствуют такие люди, с какими сложностями сталкиваются и чем им можно помочь.

Кроме сектора «Досуг» Сбер был представлен еще на двух площадках: «Моя карьера» и «Мои знания». В рамках первой работал стенд и консультант с презентациями вакансий банка, в рамках второй с лекцией на тему развития эмоционального интеллекта выступила бизнес-партнер по управлению персоналом Псковского отделения Сбера Анна Лопухова.

Около шести тысяч вакансий, порядка 130 работодателей, насыщенная образовательная и развлекательная программа – эта ярмарка точно стала ключевым событием региона в сфере занятости населения.