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Общество

Александр Котов поздравил псковичей с Днём молодёжи

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём молодёжи, который отмечается сегодня, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Активный поиск своего места в жизни, неуёмная энергия, стремление познавать и менять мир – эти приоритеты определяют человека в период взросления и становления. Желание проявить и реализовать себя является для молодых людей движущей силой, а для государства и общества – залогом прогресса и процветания», – отметил Александр Котов.

Потенциал молодёжи огромен, как и возможности его реализовать, подчеркнул он. «Порой препятствием на пути к цели для молодых людей становится нехватка профессиональных и жизненных навыков, в то же время именно отсутствие опыта прошлых достижений и ошибок во многих случаях наделяет смелостью, креативностью и здоровыми амбициями», – заметил председатель областного Собрания.

«Дорогие друзья! Верьте в свои силы, любите свою страну, будьте инициативны и трудолюбивы, получайте новые знания, заботьтесь о своём здоровье! Мыслями и созидательными поступками вы формируете свою судьбу и будущее России! От всей души желаю вам удачи на жизненном пути!» – поздравил Александр Котов молодёжь.

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