Михаил Ведерников поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

14:05, 25 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником в своём канале в MAX.

Он отметил, что этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с дорогой и техникой: водителей пассажирских автобусов и такси, дальнобойщиков, водителей большегрузов и спецтехники, логистов, диспетчеров, инженеров, автомехаников и слесарей.

«Благодаря вашему слаженному труду, выдержке и высокой ответственности обеспечивается бесперебойное снабжение предприятий, доставляются важные грузы в разные уголки страны, а тысячи людей ежедневно вовремя добираются на работу, учёбу и возвращаются домой к близким. Вы делаете перевозки комфортными и надёжными, заботитесь о безопасности пассажиров и грузов на каждом километре пути», – говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал всем работникам автомобильной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, гладких дорог, зелёного света и спокойной, безаварийной работы.