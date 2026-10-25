Михаил Ведерников поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником в своём канале в MAX.
Он отметил, что этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с дорогой и техникой: водителей пассажирских автобусов и такси, дальнобойщиков, водителей большегрузов и спецтехники, логистов, диспетчеров, инженеров, автомехаников и слесарей.
«Благодаря вашему слаженному труду, выдержке и высокой ответственности обеспечивается бесперебойное снабжение предприятий, доставляются важные грузы в разные уголки страны, а тысячи людей ежедневно вовремя добираются на работу, учёбу и возвращаются домой к близким. Вы делаете перевозки комфортными и надёжными, заботитесь о безопасности пассажиров и грузов на каждом километре пути», – говорится в поздравлении.
Губернатор пожелал всем работникам автомобильной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, гладких дорог, зелёного света и спокойной, безаварийной работы.
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