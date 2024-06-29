Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

11:04, 29 июня 2024, ПАИ

В ближайшие часы местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«В ближайшие два часа с сохранением в течение дня местами по Псковской области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).