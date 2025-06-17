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Общество

Бассейн великолукского комплекса «Айсберг» временно закрылся

Бассейн великолукского спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» закрылся для посещений сегодня, 17 июня. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Фото: соцсети «Айсберга»

Бассейн закрывается на две недели с сегодняшнего дня (17 июня) для проведения технических работ.

«Все купленные ранее абонементы сохраняются», – отмечается в соцсетях «Айсберга».

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