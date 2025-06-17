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Общество

Около 1000 учеников Псковской области сдавали экзамены в резервный день

В Псковской области 130 выпускников 11-х классов и 793 выпускника 9-х классов сдавали ОГЭ и ЕГЭ в резервный день, 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото: ПАИ

Для проведения ЕГЭ организовали 15 пунктов проведения экзаменов, для ОГЭ – 27 пунктов.

В пунктах создали необходимые условия: обеспечили питьевой режим, исключили технические работы и шумные мероприятия. Контроль за соблюдением требований осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии, представители родительской общественности и сотрудники комитета по образованию Псковской области. Прозрачность экзаменов обеспечивали онлайн-наблюдатели из регионального ситуационного информационного центра.

Нарушений и замечаний в ходе проведения экзаменов не зафиксировано, отметили в комитете. Результаты ЕГЭ и ОГЭ от 16 июня на региональном уровне объявят не позднее 1 июля.

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