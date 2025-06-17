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Общество

Поисковый отряд «Томич» начал работу в Локнянском округе

Поисковый отряд «Томич» начал работу в Локнянском муниципальном округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Локнянского округа Ивана Белугина

«Вместе с томскими поисковиками мы почтили память павших, возложив цветы у Вечного огня. Впереди у поисковиков ответственная и благородная работа – подъём останков советских воинов. Желаем отряду удачи, сил и успешной работы», – отметил он.

Иван Белугин также поблагодарил поисковиков за то, что они сохраняют связь поколений и напоминают россиянам, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.

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