Поисковый отряд «Томич» начал работу в Локнянском округе
Поисковый отряд «Томич» начал работу в Локнянском муниципальном округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.
«Вместе с томскими поисковиками мы почтили память павших, возложив цветы у Вечного огня. Впереди у поисковиков ответственная и благородная работа – подъём останков советских воинов. Желаем отряду удачи, сил и успешной работы», – отметил он.
Иван Белугин также поблагодарил поисковиков за то, что они сохраняют связь поколений и напоминают россиянам, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
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