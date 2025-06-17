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Организаторы ярмарки «Виноград» в Пскове ищут мимов, клоунов, эквилибристов и ходулистов

Организаторы эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове ищут артистов оригинального жанра — мимов, клоунов, эквилибристов, жонглёров, акробатов, ходулистов. Им предлагается стать частью творческой программы.

Фото: ПАИ

Заявки принимаются на почту info-tkd@yandex.ru, в теме написать «Артист Винограда 2025». К письму нужно приложить фото, видео, описание или ссылки, указать ФИО и контактный номер. Заявки принимаются от артистов старше 18 лет до 27 июня включительно.

Ранее сообщалось, что «Виноград» пройдёт в Финском парке Пскова с 27 июня по 6 июля. Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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