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Общество

Псковский медколледж начал принимать документы абитуриентов

Документы от абитуриентов начал принимать Псковский медицинский колледж сегодня, 17 июня. Приём документов продлится по 11 августа, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

В колледж принимают документы для поступления на следующие специальности:

  • «Сестринское дело», квалификация «медицинская сестра», срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования – девять классов), 75 человек и 15 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг;
  • «Сестринское дело», квалификация «медицинская сестра», срок обучения – 1 год 10 месяцев (на базе среднего общего образования – 11 классов), 25 человек и пять мест по договорам об оказании платных образовательных услуг;
  • «Лечебное дело», квалификация «фельдшер», срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования – девять классов), 75 человек и 15 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг;
  • «Лечебное дело», квалификация «фельдшер», срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования – 11 классов), 25 человек и пять мест по договорам об оказании платных образовательных услуг;
  • «Фармация», квалификация «фармацевт», срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования), 30 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг.

При подаче заявления о приёме поступающий прикладывает:

  • копию и оригинал документа, удостоверяющего его личность (паспорт, страницы 2, 3 и 5 );
  • копию и оригинал документа государственного образца об образовании (аттестат) + приложение к нему;
  • копию и оригинал свидетельства о браке, если фамилия в паспорте и дипломе не совпадает;
  • копию и оригинал медицинской справки с заключением терапевта (педиатра): «Годен к обучению в медицинском колледже» и флюорографию текущего года. Необходимо обратить внимание на перечень специалистов;
  • копию и оригинал данных о профилактических прививках (сертификат или карта профпрививок);
  • копию СНИЛС;
  • фото 3х4 – четыре штуки;
  • документы, подтверждающие право на преимущественное или первоочередное зачисление.

При подаче документов абитуриент проходит вступительное испытание в виде психологического тестирования.

Приёмная комиссия находится на улице Максима Горького, 28 в Пскове и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00), суббота и воскресенье – выходные.

Также документы можно подать через операторов почтовой связи по адресу: 180007, Псковская область, Псков, улица Максима Горького, 28; через портал «Госуслуги»; по электронной почте pmkpriem@bk.ru (все документы по списку должны быть преобразованы в электронную форму с помощью сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

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