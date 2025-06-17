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Общество

Трудоустройством ветеранов СВО займётся Псковский областной центр занятости

В Псковском областном центре занятости подписаны два двусторонних соглашения. Первое - с региональной общественной организацией ветеранов СВО. Это сотрудничество поможет трудоустраивать членов ассоциации. Второе соглашение подписано с комитетом семей воинов Отечества. Стороны договорились о создании системы партнерских отношений по трудоустройству участников спецоперации, в том числе имеющих инвалидность, а также о помощи семьям военнослужащих.

Фото: ГТРК "Псков"

«Мы надеемся, что, выполняя условия данных соглашений, мы сможем оказать более качественную, комплексную поддержку ребятам, которые возвращаются, семьям, которые находятся в Псковской области и, конечно же, ждут своих мужей, отцов, сыновей, братьев с линии фронта, с линии сопротивления», - отметила директор областного центра занятости Олеся Сергеева.

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