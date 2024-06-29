Пять человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе
Два автомобиля столкнулись за деревней Серёдка в сторону Гдова в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
За рулём Chevrolet была 45-летняя женщина, а за рулём Hyundai – 63-летняя женщина. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых были и дети. Все они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госатоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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