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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём молодёжи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём молодёжи, который отмечается сегодня, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

День молодёжи – один из самых ярких праздников, объединяющий молодых людей и девушек всей России, отметил губернатор.

Молодёжь в Псковской области любознательная, активная, инициативная, находится в постоянном творческом поиске, стремится к знаниям, не боится трудностей, показывает высокие результаты в спорте, учёбе, уверенно побеждает на всероссийских конкурсах и фестивалях, соревнованиях и олимпиадах, подчеркнул Михаил Ведерников. «При этом вы не только стремитесь проявить себя во всех сферах, но и готовы брать на себя ответственность за принятые решения, реализовывать свои идеи, инициативы и проекты», – заметил глава региона.

Молодёжь в Псковской области активно вовлечена в жизнь региона и помогает решать важные задачи, подчеркнул Михаил Ведерников. Псковская молодёжь организовывает мероприятия, занимается поисковыми работами, работает в студенческих отрядах в региональных и федеральных объектах, участвует в волонтёрской деятельности, становится участниками молодёжного движения «Движение первых», помогает находить нестандартные решения, предлагает креативные идеи и уникальные проекты, многие из которых затем реализуются, отметил глава региона.

«В каждом из вас мы видим успехи и достижения Псковской области. Приоритетная задача регионального правительства – дать вам возможность реализовать себя, найти своё призвание в регионе. Потому что именно от вас будет зависеть будущее Псковской области и всей нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он призвал псковскую молодёжь смело идти вперёд, навстречу своим мечтам. «А мы вас всегда и во всём поддержим!» – заключил губернатор, обращаясь к молодёжи.

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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём молодёжи

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