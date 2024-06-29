Псковичи могут стать участниками белорусско-российского лагеря «Курган-2024»

17:58, 29 июня 2024, ПАИ

Псковичи могут стать участниками молодёжного белорусско-российского образовательно-патриотического лагеря «Курган-2024». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участников ждут интеллектуальный турнир военно-спортивная игра «Северный регион», поднятие гири, пулевая стрельба, армрестлинг, конкурс патриотических песен и стихов «Беларусь Помнит!», интеллектуальный турнир «Цветы Великой Победы», перетягивание каната, конкурс полевых газет; презентация лагеря.

Итогом лагеря станет проведение митинга к ежегодной встрече на Кургане Дружбы. Для участников будет организован трансфер. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Мероприятие состоится с 5 по 7 июля.