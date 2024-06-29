Псковичи могут стать участниками белорусско-российского лагеря «Курган-2024»
Псковичи могут стать участниками молодёжного белорусско-российского образовательно-патриотического лагеря «Курган-2024». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участников ждут интеллектуальный турнир военно-спортивная игра «Северный регион», поднятие гири, пулевая стрельба, армрестлинг, конкурс патриотических песен и стихов «Беларусь Помнит!», интеллектуальный турнир «Цветы Великой Победы», перетягивание каната, конкурс полевых газет; презентация лагеря.
Итогом лагеря станет проведение митинга к ежегодной встрече на Кургане Дружбы. Для участников будет организован трансфер. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Мероприятие состоится с 5 по 7 июля.
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