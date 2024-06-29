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Происшествия

Подросток утонул в реке Шелони

14-летний подросток утонул в реке Шелони у деревни Попадинка Порховского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летний подросток утонул в реке Шелонь
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, компания подростков пыталась переплыть реку.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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