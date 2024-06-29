Подросток утонул в реке Шелони

20:57, 29 июня 2024, ПАИ

14-летний подросток утонул в реке Шелони у деревни Попадинка Порховского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, компания подростков пыталась переплыть реку.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.