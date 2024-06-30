Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Готовить блюда из яиц рекомендует сегодня народный календарь

30 июня церковь отмечает память трёх братьев – Мануила, Савела и Исмаила, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, братья Мануил, Савел и Исмаил были выходцами из знатной персидской семьи, исповедовавшей язычество. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере.

Когда братья выросли, их отправили в Рим к императору Юлиану для переговоров. Посланников встретили хорошо, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они не согласились. Тогда Мануила, Савелия и Исмаила подвергли пыткам и казнили через обезглавливание. Вскоре после смерти братьев началось их почитание как мучеников.

На Руси день памяти трёх святых (из которых чаще всего поминали Мануйло и Савелия) совпал с древним праздником Ярилки, посвящённым богу солнца Яриле. Христианские обычаи смешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих регионах на Руси в честь Мануила и Савела проводились ярмарки и народные гулянья под названием Молодой Ярило. А базарный день, который устраивался накануне праздника Ивана Купалы, назывался уже Старый Ярило.

В народе считали, что в этот день солнце «застаивается», появляются мороки-туманы, текут молочные реки. Этот день считался плохим: к домам подходила нечистая сила и пыталась навредить человеку. Иногда можно было услышать жалобные просьбы вроде «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!» или «Дай огня!». Выполнять эти просьбы было нельзя ни в коем случае, иначе на дом нападут болезни.

Ещё в этот день боялись белых коров, которые неожиданно появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы её пустили в хлев к другим коровам. Если ей это удавалось, она якобы портила всё молоко.

От имени Мануйло произошли ещё два прозвища – Маниха и Манья. Так называли злую старуху и её дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в лес, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками (они как раз распускались в это время), а там утаскивала на дно.

В этот день было принято разводить костры на берегах рек и озёр и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь – тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц, например омлеты: с хлебом, с луком, с сыром.

По погоде в этот день тоже определяли, чего ждать. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2024

До +29 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
30 июня 2024

Россельхозбанк станет генеральным партнёром мероприятия «Виноград» в 2025 году
29 июня 2024

Лучшего сотрудника ППС определили в Псковской области
29 июня 2024

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
29 июня 2024

Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района
29 июня 2024

Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове
29 июня 2024

Митрополит Арсений совершил литургию в Мирожском монастыре в Пскове
29 июня 2024

Псковичи могут стать участниками белорусско-российского лагеря «Курган-2024»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...