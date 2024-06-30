Готовить блюда из яиц рекомендует сегодня народный календарь

09:07, 30 июня 2024, ПАИ

30 июня церковь отмечает память трёх братьев – Мануила, Савела и Исмаила, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, братья Мануил, Савел и Исмаил были выходцами из знатной персидской семьи, исповедовавшей язычество. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере.

Когда братья выросли, их отправили в Рим к императору Юлиану для переговоров. Посланников встретили хорошо, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они не согласились. Тогда Мануила, Савелия и Исмаила подвергли пыткам и казнили через обезглавливание. Вскоре после смерти братьев началось их почитание как мучеников.

На Руси день памяти трёх святых (из которых чаще всего поминали Мануйло и Савелия) совпал с древним праздником Ярилки, посвящённым богу солнца Яриле. Христианские обычаи смешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих регионах на Руси в честь Мануила и Савела проводились ярмарки и народные гулянья под названием Молодой Ярило. А базарный день, который устраивался накануне праздника Ивана Купалы, назывался уже Старый Ярило.

В народе считали, что в этот день солнце «застаивается», появляются мороки-туманы, текут молочные реки. Этот день считался плохим: к домам подходила нечистая сила и пыталась навредить человеку. Иногда можно было услышать жалобные просьбы вроде «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!» или «Дай огня!». Выполнять эти просьбы было нельзя ни в коем случае, иначе на дом нападут болезни.

Ещё в этот день боялись белых коров, которые неожиданно появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы её пустили в хлев к другим коровам. Если ей это удавалось, она якобы портила всё молоко.

От имени Мануйло произошли ещё два прозвища – Маниха и Манья. Так называли злую старуху и её дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в лес, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками (они как раз распускались в это время), а там утаскивала на дно.

В этот день было принято разводить костры на берегах рек и озёр и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь – тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц, например омлеты: с хлебом, с луком, с сыром.

По погоде в этот день тоже определяли, чего ждать. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.