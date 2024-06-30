Создать площадку Политехнического музея планируют в Пскове

11:53, 30 июня 2024, ПАИ

Встречу с руководителем администрации президента НИЦ «Курчатовский институт» Львом Левиным и директором Политехнического музея Дмитрием Кожановым провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Во время встречи они обсудили реализацию совместных проектов, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

В частности, участники обсудили работу «Курчатовских классов» – сейчас по этой программе в области обучается почти 250 человек. Также они затронули проведение тематических смен «Коды Курчатова», в которых весной приняли участие 80 школьников, а также просветительские мероприятия, в том числе эногастрономическую ярмарку «Виноград».

Кроме прочего, учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ будет расширять сотрудничество с Курчатовским институтом в сфере биоинжиниринга и биотехнологий, подчеркнул губернатор.

Помимо прочего, в Пскове планируют создать площадку Политехнического музея. «Будем совместно искать поддержку федерального центра для реализации этой инициативы. Курчатовский институт – важный партнёр Псковской области в деле развития сфер образования и просвещения. Уверен, наше сотрудничество будет развиваться и крепнуть», – отметил Михаил Ведерников.