Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Порховском районе
Лобовое столкновение двух автомобилей Chevrolet и Volkswagen произошло у деревни Дубровно в Порховском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от госпитализации отказались.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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