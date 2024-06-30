Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Порховском районе

12:59, 30 июня 2024, ПАИ

Лобовое столкновение двух автомобилей Chevrolet и Volkswagen произошло у деревни Дубровно в Порховском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.