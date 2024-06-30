Митрополит Арсений провёл встречу с православными педагогами на территории Пороховых погребов Псковского кремля

21:21, 30 июня 2024, ПАИ

На территории Пороховых погребов Псковского кремля митрополит Псковский и Порховский Арсений провёл встречу с педагогами – прихожанами православных храмов города Пскова сегодня, 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Во мероприятии приняли участие викарий Псковской епархии архиепископ Печерский Матфей, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский), заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета Марина Манойлова, многочисленные педагоги из числа прихожан храмов города Пскова.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия православной церкви и образовательных учреждений Псковской области. Также поднималась тема потребности общества в воспитании у подрастающего поколения целостного религиозного мировоззрения.

По итогам встречи митрополит Арсений благословил создать на территории епархии общество православных педагогов.