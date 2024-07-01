«Сбермаркет» сменил название на «Купер»

09:59, 01 июля 2024, ПАИ

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Сбермаркет» в рамках ребрендинга сменил название на «Купер», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление пройдёт в несколько этапов и продлится около полугода. За это время обновится форма курьеров и сборщиков, брендирование автомобилей и зон в гипермаркетах.

Компания уже переименовала сайт и страницы в соцсетях, запустила новую рекламу. Теперь доставка будет осуществляться в пределах небольшой географической зоны, доставлять заказы будут «курьеры-куперы».

Новый фирменный стиль – надпись строчными буквами в логотипе, новые цвета (неоновый зелёный, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный) и иконка в форме «купера» со спрятанной буквой «К».

Ребрендинг поможет выделить сервис на фоне предложений конкурентов на рынке, отметили в пресс-службе компании.