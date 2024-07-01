«Сбермаркет» сменил название на «Купер»
Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Сбермаркет» в рамках ребрендинга сменил название на «Купер», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновление пройдёт в несколько этапов и продлится около полугода. За это время обновится форма курьеров и сборщиков, брендирование автомобилей и зон в гипермаркетах.
Компания уже переименовала сайт и страницы в соцсетях, запустила новую рекламу. Теперь доставка будет осуществляться в пределах небольшой географической зоны, доставлять заказы будут «курьеры-куперы».
Новый фирменный стиль – надпись строчными буквами в логотипе, новые цвета (неоновый зелёный, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный) и иконка в форме «купера» со спрятанной буквой «К».
Ребрендинг поможет выделить сервис на фоне предложений конкурентов на рынке, отметили в пресс-службе компании.
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