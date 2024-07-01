Мошенники придумали новую схему обмана для доступа к «Госуслугам»

10:30, 01 июля 2024, ПАИ

Телефонные мошенники разработали новую мошенническую схему с целью завладения аккаунтами псковичей на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками единой медицинской службы, не существующей в России. Они спрашивают, когда человек в последний раз проходил флюорографию.

Если потенциальная жертва отвечает, что на процедуре она последний раз была в 2024 году, мошенники удивляются и заявляют, что в базе данных указан только 2022 год. После чего для уточнения информации у человека просят продиктовать номер СНИЛС. Если человек отказывается, то ему предлагают продиктовать код из SMS-сообщения, чтобы обновить данные на «Госуслугах».

В течение последних нескольких месяцев аферисты звонят якобы из медучреждений с предложением записаться на медицинские исследования. Мошенники в этом случае могут требовать от пользователей продиктовать номер СНИЛС и код из SMS-сообщения.

Свои персональные данные не стоит озвучивать по телефону, поскольку ни одно российское ведомство не запрашивает личную информацию подобным образом, предупредили в региональном УМВД.