Жирный продукт для укрепления сосудов и снижения веса назвали учёные
Какой жирный продукт надо есть ежедневно для укрепления сосудов, выяснили учёные, сообщает «Российская газета».
Специалисты посоветовали обратить внимание на авокадо. Этот продукт богат магнием, кальцием, клетчаткой. Употребление авокадо снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22 %.
Кроме того, авокадо помогает контролировать вес, так как содержит мононасыщенные жиры, а также улучшает когнитивные функции (память, внимание, ориентация во времени и пространстве).
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