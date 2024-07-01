15 нарушений условий хранения оружия выявили псковские росгвардейцы за неделю

11:35, 01 июля 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы выявили 15 нарушений условий хранения гражданского оружия за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего с 24 по 30 июня росгвардейцы провели 53 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Во время них сотрудники ведомства выявили 15 правонарушений и изъяли пять единиц оружия.

В ведомстве напоминают, что оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.