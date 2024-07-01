Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток

11:48, 01 июля 2024, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за трое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Огонь уничтожил предбанник в бане в деревне Стремутка Псковского района. Баня закопчена по всей площади. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в бане. Гараж удалось спасти.

Четыре хозяйственные постройки сгорели в деревне Дмитровичи Новосокольнического района. Предположительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Жилой дом удалось спасти.

Мусор сгорел в бесхозном строении в деревне Русаново в Великолукском районе. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Жилой дом и веранда сгорели в деревне Нянино Великолукского района. Причина устанавливается.

В многоквартирном жилом доме на улице Западной в Пскове огонь повредил оконную раму на балконе. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Квартиру спасли.

Помимо этого, 16 рулонов сена сгорело на 20-м километре дороги Пустошка – Криуха. Предположительная причина возгорания – попадание искры от глушителя трактора на сено.

Кровля жилого дома сгорела в переулке Южном в Острове. Предположительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

Кроме того, огонь повредил внутреннюю отделку магазина в деревне Торошино Псковского района. Причина устанавливается. Магазин удалось спасти.