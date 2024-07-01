Более 5,5 млн рублей украли мошенники у псковичей

12:18, 01 июля 2024, ПАИ

Более пяти с половиной миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук, Острова, Порхова, Локни, Пушкинских Гор и Псковского района звонили неизвестные под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Под разными предлогами махинаторы завладели деньгами собеседников.

В частности, мошенники предлагали дополнительный заработок в интернете. Кроме того, другим людям они сообщили, что кто-то будто бы пытается незаконно оформить на них кредиты или списать деньги с банковских счетов. Звонившие настоятельно рекомендовали срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Также незнакомцы ввели в заблуждение некоторых пользователей при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе лодочного мотора и музыкальных инструментов. А другие аферисты под видом родственников и знакомых просили псковичей одолжить им денег.

Всего жители региона лишились более 5,5 миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.