Пскович стал чемпионом Северо-Запада по боксу

12:58, 01 июля 2024, ПАИ

Пскович Вадим Иванов стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа по боксу в весовой категории до 71 килограмма. Соревнования завершились в Архангельской области 29 июня, сообщили ПАИ в Федерации бокса России.

В финальном бою Вадим Иванов одержал победу над бойцом из Ленинградской области Ренатом Мухамадеевым. Пскович сумел нанести противнику серьёзное повреждение, из-за чего судья остановил поединок и присудил победу Вадиму Иванову.

Также спортсмены Псковской области сумели завоевать две серебряные награды. Константин Суховский в финальном поединке в весе до 51 килограмма уступил боксёру из Вологодской области Супхану Гурбанову, а великолучанин Кирилл Титов в весе до 75 килограммов проиграл Ахмеду Терхоеву из Калининградской области.

Бронзы соревнований удостоились спортсмены Псковской области Дмитрий Попов в весовой категории до 57 килограммов и Игорь Карепин в весе до 60 килограммов.

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