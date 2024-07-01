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Происшествия

44-летняя женщина пропала в Псковской области

44-летнюю Наталью Осинскую разыскивают в Псковской области. С 21 мая её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

44-летняя женщина пропала в Псковской области. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт»

Рост Натальи Осинской – 164 сантиметра. У неё плотное телосложение, карие глаза, чёрные волосы ниже плеч. Она была одета в голубую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки, с собой у женщины была чёрная сумка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Натальи Осинской, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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