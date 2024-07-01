Чудо или судьба? «Найден, жив!» – такого сообщения с нетерпением ждут родные и близкие каждого пропавшего человека

14:22, 01 июля 2024, ПАИ

6 июня эту долгожданную фразу услышала и Надежда Курчавова, отец которой за два дня до этого пропал в акватории Псковского озера. О том, как это было, она рассказала изданию «Печорская правда».

В Печорском районе с помощью беспилотника найден пропавший рыбак, сообщали все информационные каналы Псковщины 6 июня. Дочь, родственники, пограничная служба и сотрудники МЧС искали Николая Варшавского три дня и две ночи.

Николай Александрович – заядлый рыбак, но обычно он отправляется на рыбалку в компании родных или друзей. Так, что он поехал один, бывает крайне редко. Но в этот день случилось именно так. Он сказал дочери Надежде, что уедет в 4 утра, а вернётся к 12 дня, и отправился на любимую рыбалку в одиночку.

– Если бы знать, что прямо в лодке на озере у него случится инсульт, – рассказывает Надежда.

К 12, как обещал, отец Надежды домой не вернулся. На протяжении всего дня дочь безрезультатно набирала на телефоне номер отца. Так и не дозвонившись, близкие отправились к нему домой и обнаружили забытый им дома телефон. Вот именно тогда в сердце Надежды кольнула мысль – случилась беда.

Недолго думая, родные поехали на озеро. А путь-то неблизкий – Николай Александрович любил порыбачить в Кулье. На озеро приехали поздним вечером. Машина Николая Александровича стояла на берегу, но ни его, ни лодки не было.

– Знаете, вот в эти минуты ты становишься совершенно растерян. Куда бежать, кому звонить? – делится воспоминаниями Надежда.

Собравшись с мыслями, Надежда набрала единый номер вызова 112. Её соединили с оперативным дежурным полиции в городе Печоры Александром Ласкиным. Как оказалось, ночью поиски такого рода проводиться не могут. И родным пропавшего рыбака ничего не оставалось, как ждать рассвета. Всю ночь Надежда с мужем бродили по берегу, кричали, звали отца, нажимали гудок автомобиля и даже ходили в деревню, где ничего не подозревая мирно спали жители.

– Всё это время со мной на связи был оперативный дежурный полиции старший лейтенант Александр Ласкин. Он сообщил, что связался с пограничной службой и МЧС, поиски начнутся утром, – продолжает разговор Надежда.

Сам Александр отправился на берег незамедлительно и с рассветом был уже на месте, а утром прибыли пограничники и спасатели. По озеру на лодках искали Николая Александровича целый день. Если посчитать с момента его отъезда на рыбалку, то это были уже вторые сутки. После долгих поисков удалось обнаружить только удочку, которая запуталась в камышах. К вечеру поиски пришлось приостановить.

– Вот эти минуты для меня стали самыми ужасными. Когда тебе говорят: поезжайте домой, отдохните, поиски продолжатся завтра… Как? Как уехать, когда где-то там, в огромном озере, твой отец, а ты не знаешь, что с ним? – рассказывает Надежда, сдерживая слезы.

Наступил новый день – второй день поисков и третий день, как пропал Николай Варшавский. В этот день спасатели привезли с собой беспилотный летательный аппарат. Спустя несколько часов поисков, в сложнейших условиях, при сильном ветре квадрокоптер обнаружил лодку Николая Варшавского.

Представьте только, когда у квадрокоптера оставалось зарядки на 20 минут работы, спасатели запросили у своего руководителя разрешения вернуться на берег для подзарядки. А он сказал, что нет, надо искать до последнего. И эти 20 минут оказались решающими. Пропавшего рыбака нашли живым в трёх километрах от места, где он рыбачил.

Как оказалось, у Николая Александровича случился инсульт. Две ночи и почти три дня его носило в лодке по волнам Псковского озера. И он выжил! Что это – чудо или, как говорят в народе, не судьба?

Удивительно, но накануне спасатели на лодках прочёсывали место, где был обнаружен Николай Александрович. Однако его там не оказалось. Позже был сделан вывод, что на следующий день изменилось направление ветра, и лодку развернуло обратно.

Вся семья Николая Варшавского очень благодарна всем, кто принимал участие в поисках их близкого человека.

– Вы знаете, мой папа работает в монастыре. Не знаю, может быть, его спасло то, что за его жизнь и здоровье всё это время молились. Или это действительно чудо. Но я счастлива, что всё так закончилось. Ведь когда накануне спасатели мне сказали, что шанса найти его живым нет, я почти потеряла надежду. Спасибо ещё раз всем, кто помог найти моего отца! – сказала в заключение Надежда.

Ольга Полозова, газета «Печорская правда»