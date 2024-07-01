Суд оштрафовал иноагента Камалягина* за непредставление отчётов о деятельности
Иноагент Денис Камалягин* оштрафован за непредставление отчётов о своей деятельности (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
По решению Псковского городского суда Денис Камалягин* заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Также суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ООО «Как бы инагент»**, включённое в реестр иностранных агентов, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.
* Денис Камалягин признан Минюстом РФ иноагентом.
** Включён в реестр СМИ-иностранных агентов.
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