Уникальные псковские баранки и развитие Псковского хлебокомбината обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель директора Псковского хлебокомбината Любовь Котова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.
Главное:
- первое упоминание о хлебозаводе №1 датируется ещё 1927 годом. На тот момент он ещё был не единым предприятием, а разрозненными пекарнями;
- доля Псковского хлебокомбината на рынке – 60 %. В сетевых магазинах Псковский хлебокомбинат реализует примерно 45-47 % продукции, в фирменных пекарнях – ещё порядка 20 %, остальное – небольшие магазины и работа по различным контрактам;
- хлебокомбинат поставляет свою продукцию в Псковскую и Новгородскую область, Новгород, Ленинградскую область и Санкт-Петербург;
- ежегодно на предприятии появляется около 20 новых видов продукции. Чаще всего новинки появляются сначала в фирменных пекарнях;
- особым спросом пользуют псковские бараночные изделия. Их поставляют в Смоленск и в Белоруссию;
- на сегодняшний день в Пскове работает 11 фирменных магазинов хлебокомбината;
- около 1,7 тонны бараночных изделий выпускают за одну смену на Псковском хлебокомбинате;
- у псковичей особым спросом пользуется хлеб «Целебный» и батон «Славянский»;
- динамику развития Псковского хлебокомбината на предприятии оценивают как положительную;
- не менее 100 млн рублей ежегодно вкладывает Псковский хлебокомбинат в обновление парка машин и модернизацию производства;
- модернизация предприятия на данный момент не уменьшает его потребность в сотрудниках. Сейчас хлебокомбинату не хватает около 60-70 работников;
- Псковский хлебокомбинат пользуется господдержкой в части инвестиций и получает поблажки на некоторые налоги;
- техника для одной линии, на которой выпускают пирожки, привезена из Китая. Дальнейшее сотрудничество – перспектива будущего;
- отечественный производитель на данный момент не производит всю необходимую хлебокомбинату технику;
- 170 экскурсий для псковских школьников провели на Псковском хлебокомбинате в прошлом учебном году;
- за год практику на предприятии прошли более 200 студентов, 30 ребят заключило с предприятием целевой контракт;
- псковичи стали покупать меньше хлеба: кто-то выпекает его сам, кто-то перестал употреблять вовсе;
- количество мини-пекарен при магазинах Пскова может увеличиться.
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01 июля 2024
Уникальные псковские баранки и развитие Псковского хлебокомбината обсудили на «Серебряном дожде». Главное