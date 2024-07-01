Эксперт: Количество мини-пекарен при магазинах Пскова может увеличиться

18:09, 01 июля 2024, ПАИ

Количество мини-пекарен при магазинах Пскова может увеличиться, заявила заместитель директора Псковского хлебокомбината Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.

«Этот бум сейчас усиливается, пекарен очень много открывается именно при магазинах. Это как раз выпечка из заморозки, в наших пекарнях тоже такая есть, я не вижу в этом ничего плохого. Я сама домой покупаю в замороженном виде нашу продукцию», – отметила гостья радиоэфира.

Представителям бизнеса такие мини-пекарни с замороженной продукцией упрощают деятельность, считает Любовь Котова. «Ему не нужно полный цикл производства на точке содержать: держать штат сотрудников, которые будет приходить к 5:00, ставить тесто, вымешивать, выбраживать, выпекать. Он просто достаёт его из морозилки, дефростировать какое-то время по технологической карте, выпек и положил свеженький продукт на полку, причём в небольшом объёме», – пояснила замдиректора Псковского хлебокомбината.