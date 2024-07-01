Туристский информационный центр Псковской области участвует в Russian Business Travel & MICE Award

16:50, 01 июля 2024, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области участвует в Russian Business Travel & MICE Award. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Псковский инфоцентр представлен сразу в двух номинациях: «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации» и «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч».

Проголосовать можно сразу за две номинации.