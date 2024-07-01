Туристский информационный центр Псковской области участвует в Russian Business Travel & MICE Award
Туристский информационный центр Псковской области участвует в Russian Business Travel & MICE Award. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.
Псковский инфоцентр представлен сразу в двух номинациях: «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации» и «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч».
Проголосовать можно сразу за две номинации.
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01 июля 2024
Туристский информационный центр Псковской области участвует в Russian Business Travel & MICE Award