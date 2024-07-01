Опасные последствия сухого глаза назвала офтальмолог

17:50, 01 июля 2024, ПАИ

Опасные последствия сухого глаза назвала врач-офтальмолог Светлана Демидова, сообщают «Аргументы и факты».

Синдром сухого глаза возникает из-за недостаточной выработки слёзной жидкости или её повышенного испарения и сопровождается ощущением сухости, зудом, жжением и покраснением глаз, чувством инородного тела в глазах и временными проблемами с чёткостью зрения.

Лечить сухой глаз можно с помощью глазных капель, специальных гелей и мазей, установки увлажнителей в помещении и ношении специальных очков.

Если игнорировать синдром сухого глаза, то могут возникнуть серьёзные осложнения: бактериальные и вирусные инфекции, микроповреждения роговицы вследствие постоянного раздражения, а также язвы роговицы.

При обнаружении симптомов сухого глаза Светлана Демидова рекомендует обратиться к специалисту.