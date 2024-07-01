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Общество

Более 80 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Псковской области

Энергетики в Псковской области работают в особом режиме. 82 бригады задействованы для ликвидации последствий урагана в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Грозы, град, ливень настигли регион сегодня, 1 июля. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

«Мобилизованы все силы и средства. Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – отметили в филиале «Россетей».

Специалисты сетевой компании также обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

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